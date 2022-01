Les investisseurs sont «très satisfaits» de la politique de relance économique initiée par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a indiqué, lundi à Alger, le médiateur de la République, Brahim Merad, en se référant aux sorties de terrain organisées et autres rencontres tenues avec des investisseurs sur l'ensemble du territoire national.

«Nous avons reçu plus de 500 investisseurs au niveau du siège du médiateur de la République et ses délégués de wilayas. Tout le monde montre sa satisfaction et nombreux sont ceux qui l'ont exprimée. Les investisseurs sont très satisfaits et soulagés de voir enfin l'acte rejoindre la parole.

Ils ont bien compris que la politique du Président de la République ce n'est pas des slogans creux, mais il s'agit d'une politique qui doit s'appliquer sur le terrain», a expliqué M. Merad sur les ondes de la radio nationale.

Il a également estimé que la confiance entre les investisseurs et les pouvoirs publiques est «déjà restaurée» de par le «nombre important» des investisseurs reçus jusqu'à maintenant, soulignant que certains, qui étaient «découragés» et «amorphes», ont repris confiance avec ce regain d'activités dans le domaine de l'investissement, dont le but principale est «l'épanouissement de l'économie nationale, la création de richesses et d'emplois et la paix sociale».

Par ailleurs, M. Merad a rappelé la levée d'obstacles sur 679 projets d'investissement sur un total de 877 projets en leur délivrant des autorisations d'exploitation et d'entrée en production, ainsi que la libération de 39.262 emplois. Il a rappelé aussi que «la médiation de la République a enregistré un total de 58.801 requêtes du 1e janvier au 23 décembre 2021, dont 51.253 requêtes soumises par des personnes physiques et 7.548 requêtes relatives au service public (préoccupations liées au développement local)».