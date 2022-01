Le club de judo «Ouled El Bahia» sera présent en force au Championnat national de la catégorie juniors, prévu en février prochain à Mascara, après la qualification de pas moins de 15 de ses athlètes à ce rendez-vous.

Les judokas et judokates du club «Ouled El Bahia» se sont illustrés lors du championnat régional des juniors, tenu ce week-end à Oran. Cela s’est traduit par la qualification de 15 d'entre eux au rendez-vous national, qui reprend son activité après une absence de près de deux ans en raison de la pandémie du Coronavirus. Quelque six judokas de «Ouled El-Bahia» ont décroché les premières places au championnat régional dans différentes catégories de poids, à savoir, Boudjellal Wassim (-60 kg), Mansouri Jibril (-73 kg), Fala Abdellah (-90 kg), Chibani Amel (-48 kg), Kaddour Chaimaa (-63 kg) et Saidi Hanane (-52 kg). De leur côté, quatre athlètes du club ont terminé le rendez-vous régional en deuxième position, également qualificative au national. Il s'agit de : Amouri Rayane (-60 kg), Benkhellaf Abdelilah (-66 kg), Kebiri Malek (-73 kg) et Benatia Zakaria (-90 kg). En revanche, cinq autr es sociétaires du même club se sont contentés de la troisième place, chacun selon sa catégorie de poids, validant à leur tour leurs billets pour le championnat national. Il s’agit de Belkessous Adam (-66kg), Sarno Mustafa (-66 kg), Bouharriz Ali (-81 kg), Bounadeur Ali (-100 kg) et Belaredj Chakib (+100 kg).

Ces résultats ont ravi les dirigeants du club oranais, fondé en 2017, mais qui s'est rapidement imposé sur la scène internationale en remportant son premier titre régional lors du Championnat arabe de judo organisé en 2019 à Marrakech (Maroc), grâce à son équipe juniors. Et malgré le départ d'un nombre important de judokas de ce club vers d'autres équipes, notamment à Alger, après avoir été promus en seniors,

cela n'a pas empêché la direction de «Ouled El Bahia» de poursuivre sa politique de formation qui lui a permis de donner naissance à une nouvelle génération d'athlètes brillants.

« Les résultats obtenus lors du championnat régional des juniors confirment d’ailleurs la place spéciale qu’occupe l'école d’Ouled El Bahia en matière de formation, à travers la qualification de 15 judokas et judokates au prochain championnat national», estiment les spécialistes.

Les dirigeants du club misent à nouveau sur le sacre au championnat national, qu'ils ont remporté en 2019, et qui a permis à leur club de se qualifier au championnat arabe pour sa première expérience sur la scène internationale, et au cours duquel il a créé la surprise en décrochant le titre par équipes, rappelle-t-on.