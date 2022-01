Une convention de partenariat a été signée entre la Fédération algérienne de boxe et le Comité olympique cubain, pour permettre aux différentes élites sportives nationales de se préparer à l'avenir dans ce pays des Caraïbes, a-t-on appris lundi auprès du Comité olympique et sportif algérien (COA).

Cette convention signée par le vice-président du COA Ferhat Fazil, qui est également président de la Fédération algérienne de boxe, donnera l'opportunité aux athlètes algériens de différentes disciplines sportives "d'aller se préparer à Cuba", où non seulement elle bénéficieront des "infrastructures disponibles sur place", mais aussi de "l'expérience cubaine, à travers le contact avec ses sélections et athlètes d'élite" a précisé la même source. Cette convention a été signée avec le président du Comité olympique cubain, Roberto Léon Richards Aguiar, ayant permis à Ferhat Fazil de visiter par la même occasion plusieurs installations sportives, "ainsi qu'un laboratoire de lutte antidopage".

Un partenariat qui permettra à l'élite nationale de boxe d'effectuer un stage de préparation de trois semaines à Cuba dès la fin du mois de janvier courant. "Il se déroulera à La Havane, et auquel des pugilistes internationaux cubains seront associés".

Pour l'heure, la sélection nationale de boxe est en stage bloqué au Centre de Regroupement et de Préparation des Sélections Militaires (CREPSM) de Ben Aknoun (Alger). Là encore, c'est à la faveur d'une convention de partenariat, signée début octobre 2021 avec le service des sports du ministère de la Défense Nationale (MDN) que différentes infrastructures militaires ont pu être mises à la disposition des pugilistes de la Fédération algérienne de boxe. Selon la FAB, même "les staffs techniques et médicaux du MDN seront mis à disposition, pour aider les différentes sélections nationales dans leur préparation", surtout que ces dernières comptent déjà plusieurs boxeurs militaires parmi leurs rangs.