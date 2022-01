Six (6) personnes sont décédées et 128 autres ont été blessées dans des accidents de la route survenus durant ces dernières 24 heures à travers plusieurs wilayas du pays, a indiqué lundi un communiqué de la Direction générale de la Protection civile (DGPC).

Concernant les activités de lutte contre la propagation du coronavirus Covid-19, les unités de la Protection civile ont effectué, durant les dernières 24 heures, 52 opérations de sensibilisation à travers le territoire national, portant sur la pandémie du Covid-19, rappelant aux citoyens la nécessité du port de la bavette, le respect du confinement ainsi que les règles de la distanciation physique.

Les unités de la Protection civiles ont effectué également 11 opérations de désinfection générale à travers le territoire national, a relevé la même source, ajoutant que ces opérations ont touché l’ensemble des infrastructures et édifices publics et privés, quartiers et ruelles.

Par ailleurs , les éléments de la Protection civile sont intervenus pour prodiguer des soins de première urgence à 8 personnes incommodées par le monoxyde de carbone émanant d'appar eils de chauffage et chauffe-eau à l’intérieur de leurs domiciles, à travers les wilayas de Sétif, Mila, Médéa et Naama, a indiqué la même source, qui a précisé que les victimes ont été prises en charges sur les lieux, puis évacuées vers les structures sanitaire locales.

Par contre, une personne, âgée de 37 ans est décédée, asphyxiée par le monoxyde de carbone émanant d’un réchaud à l’intérieur de son domicile familial, dans la wilaya de Sidi Bel Abbes.

En outre, les unités de la Protection civile sont intervenues pour l'extinction de 3 incendies urbains et divers au niveaux des wilayas de Tipaza, Bordj Bou Arreridj et Tiaret, ayant causé des blessures à deux personnes, a relevé la même source, qui a précisé que l'intervention de ces unités a permis de circonscrire ces incendies et d’éviter leurs propagation à d’autres lieux mitoyens.

Par ailleurs, les unités de la Protection civile ont enregistré 3.403 interventions de différents types pour répondre aux appels de secours, suite à des accidents de la circulation, accidents domestiques, évacuation sanitaire, extinction d’incendies et dispositifs de sécurité.