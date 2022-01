Un (1) homme a trouvé la mort et un (1) autre a été grièvement blessé dans un accident de la route, survenu dans la nuit de dimanche à lundi, dans la commune d’Ain Smara (Constantine), a-t-on appris lundi auprès de la direction de la Protection civile (DPC). Il s’agit d’un véhicule de tourisme qui a dérapé et s’est renversé plus exactement sur le chemin forestier de la zone de Chetaba, dans la commune d’Ain Smara (Sud-ouest de Constantine), a indiqué la cellule de communication de la DPC.

L’accident qui s’est produit vers 23h20 a provoqué le décès sur le coup d’une personne âgée de 40 ans, a fait savoir la même source. Il a également causé des blessures au front à une autre personne âgée de 34 ans qui a été transférée par les éléments de l’unité secondaire d’Ain Smara vers une structure de santé de la même localité pour bénéficier des soins médicaux nécessaires.

Une enquête a été ouverte par les services de sécurité territorialement compétents afin de déterminer les circonstances exactes de cet accident.