La sélection algérienne de football s'est inclinée sur le score d'un but à zéro contre son homologue de la Guinée Equatoriale (mi-temps 0-0), en match disputé dimanche soir à Douala, pour le compte de la 2e journée (Groupe E) de la Coupe d'Afrique des nations actuellement en cours au Cameroun.

L'unique but de la rencontre a été inscrit par Esteban Obiang à la 71', d'un tacle glissé au deuxième poteau, après un corner bien botté du côté gauche, et qui avait surpris l'ensemble des défenseurs algériens.

Une précieuse victoire qui permet à la Guinée Equatoriale de s'emparer seule de la deuxième place du Groupe E, avec trois points, derrière la Côte d'Ivoire (quatre points) et devant la Sierra Leone (deux points), alors que l'Algérie, tenante du titre, se retrouve à la dernière place, avec un seul point au compteur.

Dans l'autre match du groupe, la Sierra Leone s'était neutralisée (2-2) avec la Côte d'Ivoire, en match disputé à Douala, également pour le compte de cette 2e journée du Groupe E.

Les buts ivoiriens ont été inscrits par Haller (25') et Pepe (65'), tandis que Musa Noah Kamara et Alhaji Kamara avaient marqué pour la Sierra-Leone, respectivement aux (55') et (90'+3).