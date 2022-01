Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, a tenu, dans le cadre de sa visite de travail aux Emirats arabes unis en sa qualité d'envoyé personnel du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, une longue séance de travail avec son homologue émirati, Cheikh Abdallah Ben Zayed, a indiqué samedi un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

«L'entretien entre les chefs de diplomatie des deux pays a porté sur les relations bilatérales fraternelles et les moyens de leurs renforcement, outre les questions régionales d'intérêt commun notamment celles relatives aux derniers développements dans le monde arabe et les perspectives de l'action arabe commune», a précisé le communiqué.

Dans ce sillage, les deux ministres ont mis en exergue «les liens historiques profonds entre les deux pays et peuples frères», soulignant «la nécessité de conjuguer les efforts lors de la prochaine étape pour promouvoir les relations bilatérales dans les volets politique et économique au niveau des potentialités dont disposent les deux pays».

Pour ce faire, «les deux parties ont convenu de redynamiser les mécanismes de coopération bilatérale, notamment la commission mixte de coopération et la commission de consultation politique, outre l'échange de visites régulièrement au niveau ministériel».

«Les deux ministres ont convenu de poursuivre la concertation et la coordination pour réaliser les objectifs de l'action arabe commune et relever les défis imposés par les différentes crises qui menacent la paix, la sécurité, la stabilité et le développement dans la région arabe», a conclu le communiqué.