Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, s'est rendu samedi à l'Expo 2020 Dubaï, en marge de sa visite de travail aux Emirates arabes unis, en sa qualité d'envoyé personnel du président de la République, a indiqué un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

M. Lamamra a visité le pavillon de l'Algérie qui permet aux visiteurs de «découvrir l'histoire séculaire et le riche patrimoine de notre pays, ainsi que ses aspirations futures à travers ses projets structurants pour le renforcement de l'intégration régionale et continentale et la promotion des énergies renouvelables».

A cette occasion, le ministre a salué «les efforts des responsables du pavillon qui donne une image radieuse de notre pays et reflète véritablement la richesse de son histoire et de son présent et les démarches entreprises pour assurer un avenir meilleur», a souligné la même source.

M. Lamamra a saisi l'occasion de sa présence à cette exposition internationale pour visiter le pavillon de la Palestine, où des explications lui ont été fournies à travers les différents stands sur le passé glorieux de la Palestine et la résistance de son peuple face aux tentatives d'effacement de son identité.

Le chef de la diplomatie algérienne a écrit sur le registre d'or, réitérant la solidarité de l'Algérie avec le peuple palestinien.