Beaucoup d’opportunités d’investissement s’ouvrent en Algérie pour les investisseurs américains, en particulier dans le secteur agricole, a indiqué dimanche à Oran, le président du Conseil d'affaires algéro-américain, Smaïl Chikhoune.

S’exprimant à la presse en marge d’une visite de prospection d’une délégation d’investisseurs américain à plusieurs exploitations agricoles et fermes d’élevage bovin à Oran, M. Chikhoune a souligné que cette visite, qu'effectuent 14 opérateurs américains dans le domaine de l’agriculture, vise à explorer de visu les opportunités d’investissement dans différentes filières du domaine agricole dont l’élevage bovin, l’irrigation, la production d’huile d’olive et l’agrumiculture

Il s’agit aussi de connaître les attentes des agriculteurs et éleveurs algériens en matière de partenariat, devant leur permettre de profiter de l’expérience américaine en matière notamment de production du lait, la fabrication d’équipements agricoles et de développement industriel du machinisme agricole.

Les investisseurs américains ont été ravis de voir ce q ui se fait actuellement en Algérie, a-t-il fait savoir Smail Chikhoune, déclarant "tous les agriculteurs et éleveurs qu'on a vus à Oran veulent aller vers des espaces plus grands et développer davantage les cultures et les méthodes d'élevage avec un partenaire et une expertise américaine. Pour cela, nous avons reçu de grands agriculteurs et éleveurs et spécialistes en équipements et irrigation du Nebraska, de la Californie et de l'Utah".

M. Chikhoune a également signalé que les opérateurs américains sont intéressés par les produits organiques et la production de la Clémentine (orange) de Misserghine et de l’huile d’olive, entre autres.

Pour leur part, les membres de la délégation américaine ont exprimé leur intérêt au secteur agricole et à toutes les opportunités offertes pour l’investissement. A ce propos, Don Roberts, agriculteur et éleveur de plus de 5.000 vaches laitières à l’Etat de l'Utah a souligné que l’Algérie dispose de potentialités naturelles immenses, mais aussi des potentialités humaines inestimables, déclarant que "des jeunes ont fait beaucoup de belles choses. C’est un constat que j’ai fait à travers cette visite à Oran".

"Des jeunes ambitieux qui ont beaucoup de connaissances. J’ai été impressionné. Nous pouvons faire beaucoup de choses ensemble principalement en matière d’ introduction des nouvelles technologies dans l’élevage bovin mais aussi dans de production d’aliments de bétail", a-t-il encore dit.

De son côté, Patrick Ellis, responsable de "RAIKE", une entreprise américaine spécialisée en équipements d’irrigation, a trouvé que les opportunités d'investissement sont énormes dans le domaine de l’irrigation et que les agriculteurs algériens sont ouverts à la technologie pour une meilleure qualité des produits.

La délégation des opérateurs américains a visité la ferme de la clémentine à Misserghine, où ils ont constaté la qualité du produit. ainsi que la ferme "Bendria" d’élevage bovin et de vaches laitières et l’entreprise "Bio Lala Myriam" de production d’huile d’olive dans la même commune.

A Tafraoui, ils ont pris connaissance d'un projet de ferme d’élevage bovin (1.000 têtes) et se sont rendus dans la plaine de Mléta où ils ont eu des informations sur le système d’irrigation des terres agricoles.

Achevant sa visite de prospection dans la wilaya, la délégation d'opérateurs américains s'est rendue dans la wilaya de Sidi Bel Abess pour visiter une ferme d’arboriculture à Tabia.

Cette visite à Oran et Sidi Bel-A bes entre dans le cadre d’une initiative du Conseil d'affaires algéro-américain Baptisée "US agriculture road show to Algeria 2022", en collaboratio n avec l'ambassade d'Algérie à Washington, qui vise à rencontrer des agriculteurs algériens dans plusieurs wilayas du pays (Oran, Sidi Bel-Abbes, Annaba, El Oued et Hassi Messaoud) afin de discuter d'opportunités d'affaires.