Le ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belabed a reçu samedi les membres du bureau national des inspecteurs de l'Education nationale en vue d'examiner les différentes questions relatives aux affaires éducatives et étudier leurs propositions, indique un communiqué du ministère.

«Tenue au siège du ministère, cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la consécration du principe de partenariat et de la consolidation des actions de concertation avec tous les partenaires agrées du secteur ainsi que pour être à l'écoute des différentes préoccupations relatives aux affaires éducatives et à l'examen de l'ensemble de leurs propositions en vue de remédier aux lacunes en matière de gestion de la scolarité», a précisé la même source.

Cette rencontre intervient dans le cadre de l'établissement d'une approche qui fait prévaloir le dialogue et la concertation dans le traitement des préoccupations soulevées et l'échange de vues sur les questions relatives aux secteur dans le respect et la confiance, et ce, dans le cadre des prérogatives et conformément à la réglementation en v igueur.

Rappelant les conclusions du Conseil des ministres du 02 janvier 2022 concernant l'action syndicale à propos de laquelle le Président de la République avait affirmé que «l'exercice du droit syndical compte parmi les principaux fondements de la Démocratie et que la Constitution de 2020 garantit et consacre ce droit», M. Belabed a souligné que «la révision de la loi sur les modalités d'exercice de l'action syndicale doit être adaptée aux résolutions du Bureau international du travail».

«Ladite loi doit respecter les normes de représentativité effective des syndicats», a-t-il poursuivi, mettant l'accent sur la nécessité d'«associer les syndicats sectoriels à la mise en place de mécanismes juridiques pour évaluer la performance syndicale et faire la séparation entre l'action syndicale, la responsabilité dans la gestion et l'appartenance politique».

Par ailleurs, M. Belabed a appelé les membres du bureau du syndicat des inspecteurs de l'Education nationale à «poursuivre leurs efforts en matière de sensibilisation à l'importance de la vaccination et du respect du protocole sanitaire», saluant les efforts consentis par les personnels du secteur pour sécuriser l'année scolaire 2021-2022».

Le ministre a insisté sur la conjugaison des efforts et le respect des mesures préventives pour éviter la covid-19.

A rappeler que cette réunion s'inscrit dans le cadre de la série des rencontres bilatérales avec le partenaire social programmées, à partir de mardi 26 octobre 2021 à travers l'organisation de séances de travail avec les organisations syndicales du secteur selon le calendrier arrêté.