Des journées d’information sur le recrutement dans les rangs de la Gendarmerie nationale ont été ouvertes, dimanche à Batna, à l’initiative du groupement territorial Grine-Belgacem de ce corps constitué.

La manifestation qui se poursuivra jusqu’au 18 janvier courant se tient, sous le slogan "Nation, loyauté et devoir", au Centre d’information territorial Omar Benkhemis relevant de la 5ème région militaire. Le commandement du groupement territorial de Batna de ce corps constitué, le colonel Karim Haddad a indiqué à l’occasion que ces journées permettront de faire connaitre les missions et les composantes du corps de la Gendarmerie nationale et de consolider la relation armée/nation.

Il a ajouté que les jeunes découvriront de près les procédures de recrutement dans les rangs de la Gendarmerie et les missions qui lui incombent en tant que partie intégrante de l’Armée nationale populaire héritière de l’Armée de libération nationale.

De son côté, l’adjudant Karim Bendidou de la cellule de communication du groupement territorial de la Gendarmerie a souligné que l’initiative vise à présenter aux jeunes, notamment les scolarisés, les modalités de recrutement dans les rangs de la Gendarmerie nationale, les conditions requises ainsi que les structures de formation.

Il a aussi affirmé que les jeunes visiteurs obtiendront sur place toutes les explications souhaitées auprès des cadres du groupement territorial durant la durée de la manifestation.

La cérémonie d’ouverture a donné lieu à la projection d’un documentaire intitulé "la Gendarmerie nationale, modernité et professionnalisme", suivi d’un spot sur le recrutement dans les rangs de ce corps constitué et d’un atelier avec des explications sur les conditions de recrutement et les structures de formation de la Gendarmerie au niveau national.

Au premier jour de cette manifestation, les visiteurs, notamment les jeunes, ont exprimé leur intérêt pour le recrutement au sein de la Gendarmerie.

Dans ce contexte, Abderraouf Zini et Roumayssa Mestari qui suivent des formations de techniciens supérieurs en architecture à l’INSFP sur la route de Tazoult ont affirmé à l’APS que l’intégration du corps de la Gendarmerie est "une opportunité pour les jeunes pour assurer un avenir prometteur et contribuer à l’édification du pays".