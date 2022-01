Les participants au salon régional des micro-entreprises, qui se poursuit dimanche à Mostaganem, ont souligné le rôle du tissu économique local dans la transition énergétique et de la valorisation des déchets, ainsi que la préservation de l’environnement et l’économie propre.

Des exposants questionnés par l’APS sur l’importance des micro-entreprises et leur rôle dans le développement économique national et local ont indiqué que ce tissu économique productif et des services joue un rôle majeur dans la sous-traitance, favorise l’intégration économique, réduit la facture de l’importation et permet de se diriger vers une économie alternative.

A ce propos, Khelifa Ammar, directeur de l’entreprise "Ammar GPL" d’installation d’appareils de Sirghaz dans la wilaya de Tissemsilt a fait savoir que les micro-entreprises ont un rôle important dans le domaine de conversion de l’utilisation de l’essence au gaz liquéfié, considéré comme une énergie plus propre et amie de l’environnement.

Le directeur de l’entreprise "Solic" de montage et de réparation des cellules de l’énergie solaire de la wilaya de Sidi Bel-Abbes, Laoufi Mustapha Samir a déclaré que les énergies renouvelables sont un domaine prometteur pour les micro-entreprises dans les années à venir, au vu des capacités énergétiques de l’Algérie, notamment l’énergie solaire et la généralisation de ses utilisations, qui englobera également les particuliers et les foyers.

Dans le domaine de l’économie du recyclage, Adel Benkelfat, directeur d’une micro-entreprise spécialisée dans la récupération des matières plastiques activant à Sidi Bel-Abbes, a souligné que l’opération de valorisation et de recyclage des déchets, notamment le plastique et sa réutilisation dans la fabrication de nouveaux produits, participe dans la préservation de l’environnement et possède des avantages économiques importants, dont la réduction de l’importation de la matière première.

Au vu de l’importance des matières recyclées, la micro-entreprise "Dak wood" activant dans la wilaya de Tlemcen recycle le plastique et le bois et les transforme en produits utilisés dans la construction et l’aménagement, des opérations contribuant à la préservation des ressources naturelles, selon le directeur de l’entreprise, Belbachir Mustapha Kamel. L’entreprise L’Ouarsenis de fabrication d’engrais biologique d’Aïn Defla vise le même objectif en approvisionnant les agriculteurs de cette wilaya et de wilayas du Sud en engrais biologique et autres intrants agricoles, a indiqué le gérant de cette entreprise, Bouat Abderazzak.

Environ 100 exposants de 11 wilayas de l’Ouest du pays participent à ce salon de trois jours, organisé simultanément avec d’autres salons dans les wilayas de Ouargla, Adrar et Setif, à l’initiative du ministère délégué auprès du Premier ministère chargé des micro-entreprises.