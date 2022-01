Le secteur de la formation et de l’enseignement professionnels de la wilaya de Relizane a enregistré en 2021 la sortie de 4.668 stagiaires, a-t-on appris samedi auprès de la direction du secteur.

Les stagiaires ont reçu une formation théorique et pratique dans 18 filières professionnelles réparties sur 132 spécialités dispensées par le secteur, a indiqué le chef du service suivi de la formation et de l'enseignement professionnels de la direction du secteur, Belhadji Larbi.

Quelque 2.832 stagiaires ont décroché un diplôme e, formation résidentielle et en formation par apprentissage et passerelles, alors que 1.836 autres ont reçu leur diplôme en formation qualifiante après avoir suivi, pour certains des cours du soir, pour d'autres des formations dans des établissements pénitentiaires et en formation qualifiante, ou encore la formation des femmes au foyer et en milieu rural.

Cette formation ouvre la voie aux jeunes diplômés au marché de l'emploi avec la possibilité de créer des micro-entreprises par le biais des dispositifs de soutien, a-t-on ajouté.

Le secteur compte dans la wilaya de Relizane 26 établissements de formation dont trois instituts spécialisés, un centre régional pour les handicapés à Oued Djemâa qui accueille des stagiaires de différentes wilayas dans l’ouest du pays.