Le centre universitaire "Nour El Bachir" d’El Bayadh a réservé 36 postes de formation en cycle de doctorat au titre de l’année universitaire 2021-2022, a-t-on appris dimanche auprès de cet établissement de l'enseignement supérieur.

La vice-rectrice chargée de la post graduation, Moulay Amina a signalé l’ouverture de 15 postes en droit et sciences politiques répartis en spécialités de droit des affaires, code civil, le code de la famille, code pénal, administratif et environnement.

Quinze autres postes ont également été pourvus dans le domaine des sciences économiques et commerciales et des sciences de gestion pour les spécialités de finance et commerce international, administration des affaires, économie monétaire et bancaire, de même que trois postes de doctorat dans le domaine des sciences technologiques (spécialité en communications et trois autres dans le domaine de la littérature arabe spécialité linguistique et l'analyse du discours.

Le dépôt de dossiers de candidature au concours pour accéder à ces postes est fixé de ce dimanche jusqu'au 27 janvier, sur la plateforme numérique lancée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

La liste définitive des candidats admis au concours sera annoncé le 15 février prochain.

Les dates du concours sont retenues pour la période allant du 20 février au 20 mars, selon le calendrier fixé par le ministère des tutelle.

Par ailleurs et dans le cadre du renforcement de la coopération entre les établissements universitaires, notamment en ce qui concerne la recherche scientifique conjointe, la formation et l'accompagnement des étudiants dans diverses disciplines dont les doctorants, le centre universitaire d'El-Bayadh a récemment conclu trois accords avec l'université "Ahmed Zabana" de la wilaya de Relizane, un autre avec la faculté des sciences technologiques de l'université "Aboubekr Belkaid" de Tlemcen et une convention avec la faculté des sciences humaines de l'université "Ibn Khaldoun" de Tiaret.

Une autre convention a été aussi signée avec le groupe Sonatrach permettant aux étudiants du centre universitaire d’effectuer des stages et aux enseignants du CU de participer comme experts de formation dans différents projets de recherche scientifique réalisés au titre de cette convention.