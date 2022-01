Les prix du colza étaient en hausse vendredi après-midi sur le marché européen, après une sévère correction la veille dans le sillage du soja.

Sur Euronext, la tonne de colza gagnait 6,75 euros à 747 euros la tonne sur l'échéance de février et 6,25 euros à 705,25 euros la tonne sur celle de mai, pour environ 11.000 lots échangés.

L'oléagineux a accusé un net recul jeudi, à la fois entraîné par le repli du soja à la Bourse de Chicago et du fait de soldes de positions à la veille de la clôture des options de l'échéance de février sur Euronext. Après une matinée en baisse, le cours du colza est repassé dans le vert, dans le sillage du pétrole, dont les cours sont montés vendredi à leurs plus hauts en plus de deux mois, sur fond d'inquiétude quant à la disponibilité.

Le colza, comme les autres oléagineux, est largement valorisé comme agrocarburant. Le marché restait très volatil, avec d'amples mouvements en séance, et un prix restant très élevé, au-dessus de 740 euros la tonne à brève échéance, contre environ 400 euros il y a un an.