Les joueurs du RC Relizane sont livrés à eux même et se sentent abandonnés par leurs dirigeants, a indiqué Sofiane Balegh, attaquant de cette formation de Ligue 1 de football.

Ce joueur, auteur du but égalisateur lors du match nul sur le terrain du MC Oran (1-1) pour le compte de la 13e journée, a crié son "ras-le-bol'' dans ses déclarations d’usage d’après match.

"Les conditions dans lesquelles nous nous sommes déplacés à Oran résument, à elles seules, la situation critique dans laquelle nous nous retrouvons, nous les joueurs : absence totale des dirigeants alors que nous sommes sans entraineur depuis une semaine", s’est insurgé le natif d’Oran.

"Ajoutez à tout cela, le fait que nous ne sommes pas payés depuis le début de cet exercice.

Malgré cela, nous faisons de notre mieux pour éviter à ce club la relégation.

Nous voulons lui assurer son maintien parmi l’élite avant d’aller monnayer nos talents sous d’autres cieux plus cléments", a-t-il poursuivi.

Le "Rapid" est secoué par une crise financière aiguë depuis l’intersaison, causant notamment des grèves à répétition des joueurs.

Une situation ayant finalement conduit l’e ntraineur Lyamine Bougherara à jeter l’éponge il y a quelques jours.

Cela se passe au moment où le poste de président du conseil d’administration de la société sportive par actions du club (SSPA) est toujours vacant après la démission de Sid Ahmed Abdessadok, qui a remplacé, lors de l’été dernier, Mohamed Hamri, mais qui n’a tenu en poste que l’espace de quelques semaines.

Avant quatre journées de la fin de la phase aller, le RCR pointe à la 17e et avant dernière place (3e potentiel relégable) avec 10 points, récoltés de deux victoires, quatre nuls et six défaites.