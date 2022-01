L'ambassadeur de la République de Croatie en Algérie, M. Ilija Zelalic, a effectué, jeudi, une visite de courtoisie au siège de l'agence Algérie Presse Service (APS) où il a été reçu par son directeur général, M. Gaid Samir.

Cette visite s'inscrit dans le cadre de la promotion des relations de coopération entre l'Algérie et la Croatie dans le domaine de l'information, notamment en prévision d'un projet d'accord de coopération et d'échange d'informations en cours d'élaboration entre l'APS et la principale agence de presse croate (HINA).

L'APS assure la présidence du mécanisme de coopération des pays de la Méditerranée, à savoir l'Alliance des agences de presse méditerranéennes (AMAN), pour un mandat prolongé jusqu'à octobre 2022, date de la tenue de la prochaine assemblée générale de l'AMAN en Croatie, et durant laquelle l'APS devra remettre la présidence de l'AMAN à l'agence HINA pour un mandat d'une durée d'un an.