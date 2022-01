Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé mercredi un message de condoléances à la famille du moudjahid Othmane Belouizdad, décédé à l'âge de 92 ans, dans lequel il a rappelé que le défunt était "le dernier membre du Groupe historique des 22".

"+Il est, parmi les croyants, des hommes qui ont été sincères dans leur engagement envers Allah.

Certains d'entre eux ont atteint leur fin, et d'autres attendent encore, et ils n'ont dévié aucunement dans leur engagement+. Nous avons appris avec une immense tristesse le décès du dernier membre du Groupe historique des 22, qui avait planifié le déclenchement de la Révolution de Novembre, le moudjahid Othmane Belouizdad", a écrit le Président Tebboune dans son message.

"En faisant nos adieux à l'un des compagnons des martyrs héroïques de la première heure qui ont allumé la flamme éternelle de Novembre, nous nous inclinons, avec déférence et reconnaissance, devant leurs immenses sacrifices et nous nous remémorons le parcours de la lutte de libération et de la lutte armée que le peuple algérien a menée avec courage et bravoure, en puisant chez les vaillants chefs de la Révolution les valeurs de loyauté et de sacrifice pour l'Algérie", a ajouté le président de la République.

"En cette douloureuse épreuve, je présente à la famille du défunt, ainsi qu'à ses compagnons moudjahidine, mes sincères condoléances, priant Allah Tout-Puissant de lui accorder Sa sainte miséricorde et de l'accueillir en Son vaste paradis parmi les pieux et les martyrs. +A Allah nous appartenons, à lui nous retournons+", a-t-il poursuivi. "+O toi âme apaisée retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée, entre donc parmi Mes serviteurs et entre dans Mon paradis+", a conclu le Président Tebboune son message.