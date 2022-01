Le directeur général de la Radio algérienne, Mohamed Baghali a affirmé, mardi à Alger, que la radio nationale était «pionnière, à l'aube de l’indépendance, dans la promotion et la consécration de tamazight, sous ses variantes linguistiques et ses dimensions, socioculturelle et historique».

Présidant le coup d’envoi du programme spécial préparé par la radio algérienne à l’occasion de la célébration du nouvel an amazigh 2972 à l'Auditorium Aïssa Messaoudi, M. Baghali a souligné que «l’espace radiophonique a toujours traité avec cette donnée identitaire sans aucun complexe».

L’entreprise de la radio algérienne «a contribué au développement et à la consécration de tamazight, officialisée langue nationale et enseignée dans les écoles, les universités et les instituts à l’échelle nationale, voire utilisée via les différents espaces et plateformes», a-t-il indiqué, rappelant la consécration du nouvel an amazigh «Yennayer» fête nationale et officielle de par sa dimension culturelle amazighe et ses référents socioculturels et civilisationnel».

Il a souligné, en outre, que «la radio nationale qui compte 25 stations d’expression amazighe (8 dialectes) réparties à travers l’ensemble du territoire national est au cœur de l’évènement, ne se suffisant pas uniquement à couvrir les festivités de célébration du nouvel an amazigh mais participant également à l’organisation de cet évènement pour contribuer ainsi au quotidien à la consécration de cette langue à travers la promotion du patrimoine amazigh».

A cette occasion, il a annoncé «la prolongation à partir de mercredi 12 janvier du temps de diffusion de la radio régionale de Boumerdes qui passera désormais à 24h de diffusion quotidienne», estimant qu’il s’agit là «d’un important acquis pour la scène médiatique et la radio en Algérie, et un exploit pour le champ d’utilisation de Tamazight, la radio de Boumerdes étant un modèle en termes d’ancrage de la coexistence entre les différentes composantes de l’identité nationale, notamment les langues, arabe et Tamazight».

D'autre part, M. Baghali a salué les efforts du personnel de la chaîne II de la radio nationale et des différentes stations qui ont élaboré un riche programme pour célébrer l'an amazigh «Yennayer». A cette occasion, la chaîne II célèbre l’an amazigh 2972 ?? par la programmation de diverses activités intellectuelles, culturelles et de divertissement. L'Auditorium Aïssa Mess aoudi a organisé un séminaire animé par un groupe de chercheurs spécialisé dans la préhistoire.

Dans la même salle, des expositions artisanales ont été organisées pour mettre en valeur le patrimoine de différentes régions du pays.

La salle de spectacles verra, à partir de 20h:30 l’organisation d’un concert qui sera animé par plusieurs chanteurs dont Abdelkader Chaou, Samir Laassimi, Ali Ferhati et d’autres artistes issus de différentes régions du pays.