Le ministre de la Poste et des Télécommunications Karim Bibi Triki a appelé mardi de la wilaya de Laghouat à accorder les projets de raccordement des nouveaux quartiers au réseau de fibre optique aux start-up spécialisées dans le domaine.

«Cette mesure permettra à ces entités d’acquérir suffisamment d’expérience», a affirmé le ministre, appelant les jeunes jouissant de compétences et intéressés par ce créneau à monter des micro-entreprises et des start-up afin de pouvoir souscrire pour les projets du secteur.

M. Bibi Triki a amorcé mardi la deuxième et dernière journée de sa visite de travail dans la wilaya à partir de la commune d’Aflou (100 km Nord-ouest de Laghouat) où il a donné le coup d’envoi de l’exploitation du réseau de fibre optique FTTX au niveau de la cité des 900 logements au nouveau pôle urbain.

Dans la commune de Sidi-Bouzid (120 km de Laghouat), le ministre a inauguré un bureau de poste de catégorie-4, avant de procéder, dans la commune de Laghouat, à la mise en service d’un bureau postal au quartier «El-Wiam», ainsi que le siège de la direct ion d’Algérie-Poste.

Toujours à Laghouat, et plus précisément au quartier El-Maâmoura, il a mis en service une agence commerciale de proximité de l’opérateur de Téléphonie mobile «Mobilis», avant d’inspecter l’agence commerciale d’Algérie-Télécom et un bureau de poste de catégorie-1 ayant bénéficié d’une opération de réaménagement.

Le ministre de la Poste et des Télécommunications, Karim Bibi Triki, a accordé, par ailleurs, à la wilaya un don de 18 guichets automatiques de billets (GAB) qui viendront s’ajouter au 21 que compte actuellement la wilaya de Laghouat et ce, en vue de rapprocher davantage ces équipements du citoyen.