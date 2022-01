Plusieurs établissements hospitaliers de la capitale enregistrent ces derniers jours une hausse des contaminations au Covid-19, ont affirmé des chefs de service auxdits établissements.

Dans ce cadre, le chef de service covid-19 au Centre Hospitalo-Universitaire (CHU) Mustapha Pacha, Pr Kamel Hayel a indiqué dans une déclaration à l'APS que le service qui accueillait en décembre dernier de 8 à 9 cas par jour, accueille désormais une moyenne quotidienne de 17 à 20 cas, soit le double, mettant en garde contre la situation pandémique prévalant ces derniers jours.

Il a fait savoir que pour la plupart des cas admis à son unité de soins, il s’agissait de familles contaminées par des enfants scolarisés, qualifiant ces cas de "potentiellement graves", en ce sens que ces personnes recourent souvent à l’automédication et refusent de se rendre aux établissements hospitaliers. Aussi, 85 à 90 % des cas hospitalisés ne sont pas vaccinés, 10 % seulement ont reçu les deux doses de vaccin, a-t-il précisé.

Même situation au CHU Issad Hassani de Beni Messous (Alger) qui enregistre sel on son chef de service de médecine du travail et des activités médicales et paramédicales, Pr Cherifa Idder un total de 136 patients et la saturation du service de réanimation, prévoyant l’aménagement d’autres services pour faire face à la pandémie.

Selon la même responsable, le CHU Issa Hassani a mobilisé neuf services pour la prise en charge des cas Covid-19, dont des services pédiatrie où 5 cas sont hospitalisés, le service gynécologie et des services cardiologie.

Selon Pr Idder, les cas admis bien que soumis à une longue hospitalisation ne nécessitent pas une oxygénothérapie, relevant une baisse des décès par rapport à la troisième vague.

Elle a également regretté l'enregistrement de plusieurs contaminations parmi le personnel médical, ce qui pourrait entraver le bon fonctionnement des services.

Même son de cloche chez le directeur général de l'Etablissement public hospitalier (EPH) de Zéralda, Moussa Zeghdoudi qui a fait état d'un taux d'occupation des lits de 91% (53 lits sur 60) et une saturation (100%) du service réanimation, prévoyant une hausse des chiffres les jours à venir notamment avec la réticence des citoyens à se faire vacciner.

Pour sa part, le chef du service de réanimation à l'établissement hospitalier, Nafissa Hammoud (Ex-Parnet), Ayech Achour Toufik, a égaleme nt évoqué une augmentation du nombre des cas dans le service d'examen médical du Covid-19, passant de 10 et 15 cas durant le mois de décembre dernier à une moyenne de 48 à 50 cas durant les ces derniers jours, faisant état de la saturation du service de réanimation tout en prévoyant l’extension du service en vue de répondre à la demande.

Il a évoqué, en outre, la longue durée de séjour des cas à l'hôpital, qui oscille entre 20 et 35 jours, relevant que cela « prive » d'autres patients, notamment ceux en situation difficile, de bénéficier d'un lit au niveau de l’établissement.

Les différents établissements de production d’oxygène sont réquisitionnés, à partir de lundi, pour assurer l’approvisionnement continu de l’ensemble des établissements hospitaliers en oxygène médical, en riposte à la résurgence de la pandémie COVID-19, a indiqué un communiqué du ministère de l’Industrie Pharmaceutique, a indiqué lundi le ministre de l’Industrie pharmaceutique, Abderrahmane Djamel Lotfi Benbahmed, lors d’une réunion avec les producteurs d’oxygène.

Le bilan de cas enregistrés qui ne dépassait pas une moyenne de 100 cas quotidiens les derniers mois a presque doublé cinq fois en Algérie, atteignant, mardi, 557 nouveaux cas du Coronavirus (Covid-19) et 14 décès, tandis que 387 patients se sont rétablis.