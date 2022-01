Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig, a instruit les directeurs de commerce régionaux et de wilayas de redoubler d'efforts pour mettre un terme à la spéculation illicite et au monopole des marchandises à travers le durcissement du contrôle sur le terrain.

Le ministre s'exprimait lors d'une réunion de coordination tenue, mardi par visioconférence, et consacrée au suivi de l'approvisionnement des marchés en produits de base de large consommation, a indiqué un communiqué du ministère. Il a, à ce propos, ordonné «le contrôle et le suivi permanents notamment durant les jours fériés et les weekends».

Appelant à «redoubler et à intensifier les efforts notamment avec les partenaires et les professionnels, pour lutter contre les pratiques commerciales illicites», le ministre a mis en avant la nécessité de durcir le contrôle sur le terrain pour mettre un terme à la spéculation et au monopole des marchandises», note la même source.