Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a adressé un message de condoléances à la famille du moudjahid et ancien footballeur, Abdelkrim Kerroum, l'un des héros qui ont hissé haut le drapeau de l'Algérie au sein de l'équipe de football du Front de libération nationale (FLN).

«A la famille du défunt Abdelkrim Kerroum. Allah Tout-Puissant a voulu que le Moudjahid Abdelkrim Kerroum, l'un des sportifs et membres emblématiques de l'équipe de football du Front de libération nationale (FLN), quitte ce monde», a écrit M. Tebboune dans son message de condoléances.

«Avec sa disparition, l'Algérie et la scène sportive perdent l'un de ses héros qui ont hissé haut le drapeau national sous la bannière du Front de libération nationale et fait retentir fort la voix de la justesse de la cause nationale, présageant de l'approche de la victoire, de l'indépendance et du recouvrement de la souveraineté nationale», a-t-il poursuivi.

«En cette douloureuse épreuve, je tiens à vous adresser ainsi qu'à l'ensemble de la famille sportive, mes sincères condoléances et mes profonds sentiments de compassion et de sympathie, priant Allah Tout-Puissant d’entourer le défunt de sa sainte miséricorde et de l'accueillir dans Son vaste paradis.

A Allah nous appartenons et à Lui nous retournons.», a-t-il conclu dans son message.