Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a renouvelé lundi lors d'une communication téléphonique avec le président de la Fédération algérienne de football (FAF), «son appui et ses encouragements à la sélection nationale» lors de la Coupe d'Afrique des nations qu'abrite le Cameroun du 9 janvier au 6 février 2022.

Le président de la FAF, Charaf-Eddine Amara a indiqué dans une déclaration à la télévision algérienne avoir reçu ce matin un appel téléphonique du président de la République, Abdelmadjid Tebboune durant lequel le chef de l'Etat a réitéré «son appui et ses encouragements à la sélection nationale et au staff technique lors de cette CAN qui se tient au Cameroun».

Le Président Tebboune a également pris des nouvelles des membres de la délégation médiatique accompagnant la sélection nationale, victime hier soir d'une agression près de l'hôtel où elle réside à Douala (Cameroun), a ajouté le président de la FAF qui a salué le geste du président de la République.