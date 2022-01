Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud a appelé les walis de la République à accompagner les nouveaux élus locaux pour qu'ils puissent mener à bien les missions qui leur sont confiées, a indiqué lundi un communiqué du ministère.

Lors d'une réunion de coordination tenue dimanche en visioconférence, avec les walis, et consacrée à l'examen de l'état d'avancement de divers dossiers liés au quotidien du citoyen et à son cadre de vie, M. Beldjoud a évoqué les nouvelles assemblées populaires communales (APC) et de wilayas (APW), insistant sur «l'importance d'accompagner les nouveaux élus locaux pour qu’ils puissent mener à bien les tâches qui leur sont confiées».

La réunion a également permis d'examiner la situation épidémiologique dans les différentes wilayas du pays, liée à la propagation de Covid-19, rappeler les instructions portant réactivation des mesures préventives en vue de faire face au nombre élevé de contaminations, et mettre l’accent sur «la nécessité d’œuvrer selon l'approche proactive habituelle à travers la mob ilisation de toutes les ressources et l'accompagnement des différents secteurs concernés «.

Dans ce sillage, les walis ont été appelés à «s'engager activement dans les efforts de sensibilisation des citoyens et des professionnels à la nécessité de la vaccination, tout en veillant à la généralisation des opérations de proximité à ce propos», selon la même source.

Par ailleurs, la réunion a porté sur les préparatifs du prochain mois de Ramadhan, en ce sens que le ministre de l’Intérieur a insisté sur «l'impératif de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’assurer le bon déroulement de l’opération de solidarité durant ce mois sacré, et de verser des aides financières destinées aux familles concernées dans les délais requis».

M. Beldjoud a, en outre, relevé la nécessité de «veiller à l'abondance des produits de large consommation».

Lors de cette réunion, un exposé d’évaluation a été présenté sur la mise en œuvre des instructions du président de la République en ce qui concerne l’encouragement de l'investissement au niveau local et la levée des contraintes administratives et procédurales au profit des porteurs de projets, saluant à ce titre les résultats « positifs « ayant entrainé un recensement des différents projets à l’arrêt en vue de les relancer.

Il a appelé dans ce sillage à «redoubler d’efforts, notamment à travers la communication permanente avec les investisseurs via les cellules d'écoute mises en place à cet effet».

Dans le cadre du travail de développement, ladite réunion a permis d'aborder l'axe des opérations de développement en soulignant «la nécessité d'engager immédiatement les démarches techniques liées à la concrétisation des différents projets inscrits dans les délais impartis, de façon à permettre de répondre aux préoccupations des citoyens», a conclu le communiqué.