Les participants à la conférence nationale sur les défis de l'exportation des produits agricoles ,organisée lundi à Alger, ont mis en avant la nécessité de se diriger vers l’agriculture contractuelle basée sur les cahiers des charges en vue d’assurer la pérennité des exportations dans ce créneau. Les participants à cette rencontre organisée par la Chambre nationale d'agriculture (CNA), ont relevé l’importance pour les exportateurs de produits agricoles d'opter pour une production suivant les quantités et les spécifications préalablement arrêtées, affirmant que cette démarche leur permettra fournir leurs produits de façon organisée et éviter tout risque sur les marchés extérieurs.

Dans ce cadre, le président de la CNA, Mohamed Yazid Hambli a affirmé que le développement des exportations agricoles était tributaire du passage vers l’agriculture contractuelle, un maillon ignoré ces dernières années. Il a expliqué que la concrétisation de cette démarche requérait des efforts supplémentaires pour rapprocher les agriculteurs producteurs des sociétés d’exportation nationales, l'objecti f étant de sortir du mode d’exportation des excédents vers la continuité dans l’approvisionnement, à travers des contrats et des cahiers des charges. Il s'agit pour ce faire, a-t-il dit, de créer des bases logistiques entre les deux parties.

Cela exige aussi une connaissance approfondie des caractéristiques techniques internationales, notamment en ce qui concerne l'usage des pesticides et le niveau de mûrissement du produit, a-t-il ajouté, annonçant, à cet égard, la réalisation d'un laboratoire national relevant de la CNA pour l'analyse des produits agricoles localement, réduisant ainsi les coûts et les délais.Ce laboratoire a été réceptionné et se trouve dans la phase d'équipement, a-t-il annoncé. M. Hambli a appelé les producteurs et les exportateurs à conjuguer leurs efforts pour amorcer cette transition et permettre à nos produits nationaux d'accéder aux marchés internationaux, marqués par une rude concurrence. Pour sa part, le représentant du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, Mohamed Khiati a insisté sur l'importance de focaliser sur la qualité du produit agricole dans le cadre de la stratégie d'appui des exportations qui prévoit plusieurs facilitations accordées par l'Etat en matière de transport.

Intervenant à l'occasion, le président du Cluster algérien des fruits et légumes à l'exportation "CAFLEX", Toufik Kehil a mis l'accent sur la nécessité de relever les défis liés à l'export pour que l'Algérie puisse augmenter sa part dans les marchés extérieurs.Il importe de mener un travail méthodique selon des cahiers de charges définis par l'ensemble des acteurs du domaine, a-t-il souligné, rappelant que l'Algérie était absente de certains marchés depuis près de 60 ans. Les défis liés au fret, la facturation et l'emballage outre certains aspects techniques ont été au centre des travaux de cette conférence.