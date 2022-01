Le ministère de la Pêche et des Productions halieutiques a dévoilé, dimanche, l’adoption d’un système informatique pour le suivi des doléances émanant des citoyens, assurant du transfert des requêtes aux services compétents en vue de leur prise en charge.

Le Secrétaire général du ministère, Mohamed Bengrina, a présidé, dimanche, une réunion de travail avec les membres de la cellule d’écoute des doléances des citoyens, installée récemment au niveau du ministère, indique un communiqué de ce département.

Lors de cette réunion, ajoute la même source, il a été procédé à la présentation du bilan de l’activité de la cellule avec répartition des missions, en vue du suivi de l’opération d’examen des requêtes et des doléances qu’elle reçoit à travers les courriers électroniques, en l’occurrence «Chakoua» ( sur son site électronique), la page officielle du ministère de la Pêche et des Productions halieutiques sur Facebook, ainsi que les doléances qui parviennent directement à l’Inspection générale du ministère et au reste des services administratifs, à l’instar des directions et de la Chambre algérienne de la pêche et des productions halieutiques.

Le ministère a affirmé qu’il sera procédé au transfert des requêtes et doléances aux services spécialisés en vue de trouver les solutions appropriées à leur prise en charge.