Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mohamed Abdelhafid Henni a affirmé dimanche depuis Biskra que son département ministériel œuvrait en coordination avec tous les secteurs pour étudier l'investissement structuré dans le secteur de l’agriculture.

Dans une déclaration en marge du Salon des produits agricoles et de la promotion des exportations organisé au Complexe thermal Sidi Yahia de Biskra, dans le cadre de sa visite de deux jours en compagnie du ministre du Commerce et de la promotion des exportations, Kamel Rezig, M. Henni a précisé que la coordination comprenait les efforts visant à intégrer le capital, en soutenant les agriculteurs, les investisseurs et les porteurs de projets à travers divers mécanismes, procédures et facilitations permettant de travailler dans de bonnes conditions.

Il s'agit notamment de soutenir toutes les initiatives publiques et privées visant à développer et à valoriser davantage la production agricole destinée à couvrir le marché local ou celle destinée à l'exportation, a expliqué le ministre relevant que les efforts déployé s sur le terrain dans le domaine de l'agriculture et du développement rural «découlent des engagements du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, qui a insisté sur la mise en place de programmes urgents pour moderniser l'agriculture, garantir la sécurité alimentaire et répondre aux besoins nationaux dans ce domaine».

M. Henni a souligné que les efforts se poursuivent pour promouvoir les filières agricoles, créer des emplois et améliorer les conditions de vie de la population, ajoutant que le secteur agricole avait connu un développement important qui se reflète dans sa contribution actuelle à la promotion de toutes les régions.

Il a insisté, en outre, sur l’importance pour les opérateurs économiques d’améliorer les produits agricoles en termes de qualité et de quantité pour concourir à la promotion du domaine de l’agroalimentaire en particulier, d’autant que l’Etat a réuni toutes les conditions favorables et accordé toutes les facilités nécessaires pour la réalisation de cet objectif. Le ministre a estimé que le Salon des produits agricoles et de la promotion des exportations de Biskra «constitue une occasion pour faire connaître les potentialités de production du pays dans différentes régions et de mettre en avant les opportunités multiples qu’il convient de valoriser, à la fa veur des industries manufacturières et des capacités d’exportation».

La wilaya de Biskra «s’érige désormais en pôle de production agricole après les étapes franchies en matière de développement agricole, notamment dans la production des dattes et des légumes», a affirmé M. Henni, ajoutant que «la wilaya occupe la première place à l’échelle nationale avec une valeur de production estimée à plus de 314 milliards DA et la quatrième place quant au taux de croissance».

Accompagné du ministre du Commerce et de la promotion des exportations, Kamel Rezig, du directeur général des Douanes, Noureddine Khaldi, du directeur général du centre national du registre de commerce (CNRC), Mohamed Slimani, M. Henni a sillonné les différents stands du Salon des produits agricoles et de la promotion des exportations abrité par le complexe thermal de Sidi Yahia (Biskra), et ce dans le cadre d’une visite de travail et d’inspection de deux jours dans la wilaya initiée dimanche.

A noter que le ministre de l’Agriculture et du développement rural inspectera, lundi, des unités de production industrielles et des exploitations agricoles au chef-lieu de wilaya et dans la commune de M’ziraa.