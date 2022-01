Des experts et personnels du secteur de la santé ont mis l’accent sur la révision du système de santé et la mise en place d’une stratégie adaptée aux évolutions dans la société, à la veille de la tenue du séminaire national sur la modernisation du système de santé.

Ce séminaire, qui verra la participation de plus de 700 participants, revêt "une grande importance" pour le secteur, notamment en cette conjoncture sanitaire marquée par une pandémie mondiale de coronavirus (Covid-19) qui n’a pas épargné l’Algérie et s’est répercutée sur un système qui souffrait déjà de dysfonctionnements.

Placé sous le haut patronage du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, ce séminaire verra la participation de partenaires sociaux et de la société civile qui examineront les grandes lignes de la stratégie nationale pour la mise en place d’un nouveau système capable de satisfaire les besoins de la population conformément aux normes internationales, selon les organisateurs.

Ce séminaire se déroulera sous forme d'ateliers pluridisciplinaires qui seront couronnés par des recommandations pratiques permettant de faire un état des lieux de la situation sanitaire et proposer des solutions réalisables.

Cette rencontre nationale a été précédée, depuis le début du mois d’octobre dernier, d’assises locales sur la révision du système national de santé.

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune avait mis l’accent sur une révision radicale et totale du système national de santé pour la prise en charge des besoins sanitaires des citoyens, ce qui constitue, a-t-il dit, "une révolution sanitaire", s’engageant dans ce sens à améliorer la situation socioprofessionnelle des praticiens de la santé.

Le Premier ministre et ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane a déclaré que la tenue des assises nationales du secteur de la santé, sur orientation du Président de la République, visait à établir un diagnostic minutieux du secteur et à trouver des solutions opérationnelles réalisables sur le terrain.

Il a également souligné la détermination du gouvernement à lancer, dans les plus brefs délais, la révision de tout le système de santé, en procédant à une réforme profonde et globale, basée essentiellement sur la révision de la carte sanitaire et l'adoption de nouvelles normes qui prennent en compte les besoins effectifs de chaque région, suivant un diagnostic précis et des données objectives.

Pour le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, ce séminaire national constituera une opportunité en vue de présenter les revendications et les propositions des participants et de "renforcer les fondements du système national de santé, à travers la proposition de solutions pratiques réalisables", ajoutant qu'"un rapport détaillé sur les recommandations de ces assises sera soumis au Président de la République".

Il est temps d'opérer "un véritable changement" par le traitement des principales questions à la base et la mise en place des normes de gestion adaptées aux exigences sanitaires actuelles et futures, a-t-il affirmé.