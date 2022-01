Une commission mixte entre le ministère de l'Industrie pharmaceutique et la Fédération nationale de la santé auprès de la Confédération Nationale du patronat (CAP), été installée jeudi, pour soutenir et orienter les investissements productifs dans le domaine des équipements et dispositifs médicaux a indiqué le ministère dans un communiqué.

Cette commission a été installée lors d'une rencontre, tenue au siège du ministère, durant laquelle le ministre de l'Industrie pharmaceutique, Abderrahmane Djamel Lotfi Benbahmed a reçu une délégation de la Fédération nationale de la santé auprès de la CAP, conduite par son président Taffarte Mohammed.

"Cette commission se réunira mensuellement pour soutenir et orienter les investissements productifs dans le domaine des équipements et dispositifs médicaux", a-t-on précisé dans le communiqué.

La rencontre a été consacrée à "la poursuite et au renforcement de la collaboration entre les deux institutions ainsi qu’à la mobilisation de la Confédération dans les dispositifs la lutte contre la pandémie "du nouveau Coronavirus, a-t-on indiqué.

La Fédération nationale de la santé "a exprimé le souhait de voir les différentes parties établir un agenda de travail continu pour la poursuite de la concertation à travers l’émission d'avis sur les textes règlementaires notamment concernant les équipements et les dispositifs Médicaux", selon le même texte.