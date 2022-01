Un comité intersectoriel ad hoc, a été installé, jeudi, afin d'élaborer les mesures à même d'accroitre les capacités de stockage et mutualiser les moyens logistiques pour assurer la disponibilité continue de l’oxygène médical au niveau des établissements hospitaliers, en prévision d’une hausse de la demande, en vue de la résurgence de la pandémie (Covid-19).

Ce comité, indique le ministère de l’Industrie pharmaceutique dans un communiqué, a été installé lors d'une réunion de travail et de coordination, présidée par le ministre de l’Industrie Pharmaceutique,

Abderrahmane Djamel Lotfi Benbahmed, avec le ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab, et le ministre de l’Industrie, Ahmed Zeghdar.

Tenue dans le cadre de la coordination et de la concertation gouvernementale en riposte à la résurgence de la pandémie Covid-19 et afin de garantir la disponibilité et l’approvisionnement continu de l’oxygène médical aux niveaux des établissements hospitaliers, cette réunion s'est tenue jeudi au siège du ministère de l’Industrie Pharmaceutique, en présence des cadres des différents ministères et de l’Agence Nationale des Produits Pharmaceutique (ANPP), a précisé la même source.

A l’issue de cette réunion, un comité intersectoriel ad hoc, a été installé, en coordination avec les secteurs concernés, chargé d’élaborer, après concertation avec les différents producteurs, une séries d’actions à entreprendre dans le cadre de l’urgence pour augmenter les capacités de stockage et mutualiser les moyens logistiques par pôles régionaux, souligne-t-on

Cela en vue d’assurer une disponibilité continue de l’oxygène médical au niveau des établissements hospitaliers, en prévision d’une hausse de la demande en vue de la résurgence de la pandémie, explique le ministère.

La réunion a également permis de dresser un point de situation de la capacité totale de production et de stockage de l’oxygène et de passer en revue les voies et moyens en vue de l’optimisation et de la mutualisation des moyens logistiques pour assurer le transport et la distribution de l’oxygène aux différents établissements hospitaliers, détaille le communiqué.

S’agissant de la production nationale totale de l’oxygène, "elle est estimée actuellement à 550.000 litres/jour, et devrait augmenter dans les prochaines semaines à 800.000 litres/jours" à la faveur de l’entrée en production d’Helios, annonce le ministère.

Au premier semestre 2022, la capacité totale de production devrait s’établir à 1.067.000 litres/jour avec l’entrée en production de Petro air (120.000 litres/jour) ainsi que l’extension des capacités de production d’Aurès avec 92.000 litres/jour, précise-t-il.

Pour ce qui est des niveaux de stockage, M. Benbahmed a donné instruction à l’effet d’augmenter les quantités d’oxygène stockées à la hauteur des capacités de stockage maximales des différentes unités de production.

Concernant les moyens logistiques et de transport, M. Arkab a annoncé la mise à disposition par le groupe 'Sonatrach' d’une flotte de 14 camions citernes de 20.000L, qui viendront s’ajouter aux capacités déjà existantes des différents producteurs d’oxygènes réparties à travers le territoire national, indique le communiqué.

Les moyens logistiques seront également renforcés par l’intervention et l’expertise du groupe "Naftal" pour assurer un approvisionnement continu et améliorer les délais de livraison des différentes structures hospitalières, ajoute-t-il.