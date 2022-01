La Médiation internationale au Mali a insisté au cours d'une réunion virtuelle, sur l'impératif d'accélérer la mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation, issu du processus d'Alger, soulignant que cette démarche "est essentielle pour la stabilisation durable du Mali et la refondation de l’Etat malien".

"Lors de cette réunion présidée par l’ambassadeur Boudjemaa Delmi, représentant de l’Algérie, Chef de file de la Médiation internationale, les membres de la Médiation internationale ont réitéré l’impératif que revêt l’accélération de la mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation. Ils ont souligné que celle-ci est essentielle pour la stabilisation durable du Mali et constitue une composante importante de l’entreprise d’ensemble de refondation de l’Etat malien", précise un communiqué de la Médiation.

Rappelant les dispositions pertinentes de l’Accord de paix et du Pacte pour la paix, les membres de la Médiation ont réaffirmé leur "détermination à continuer à appuyer les parties signataires, y compris, le cas échéant, en intensifiant leurs bons offices pour aider à lever les points de blocage pouvant entraver une mise en œuvre diligente de l’Accord", note, en outre, le communiqué publié au terme de la réunion, mercredi.

Le texte précise que "dans ce contexte, les membres de la Médiation internationale ont relevé les conclusions des Assises nationales de la refondation relatives à la mise en place d’un Sénat, l’opérationnalisation des transferts de compétences et de ressources financières et humaines de l’Etat vers les collectivités territoriales, l’élaboration d’une nouvelle Constitution et l’accélération du DDR (désarmement, démobilisation et réintégration)", soulignant que "ces conclusions, qui convergent avec l’Accord de paix, ouvrent des perspectives encourageantes quant à l’avancement du processus de paix".