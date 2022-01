L'Agence nationale d'appui et de développement de l’entrepreneuriat "ANADE" (ex ANSEJ) a annoncé, jeudi, dans un communiqué, la prolongation des délais d'inscription sur la plateforme numérique dédiée aux entreprises en difficulté jusqu'au 31 décembre 2022.

L'agence a expliqué que cette mesure vient dans le but d'accompagner et de prendre en charge les préoccupations de ces entreprises, conformément à la stratégie adoptée par elles et en application des instructions du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la Micro Entreprise.

L' ANADE a également appelé les porteurs de projets en difficulté à se rapprocher du siège de ses agences de wilayas pour présenter la situation de leurs micro-entreprises, ajoute la même source.