Le Directeur général (DG) des Douanes algériennes, Noureddine Khaldi a souligné, jeudi, à Annaba, la nécessité de profiter des facilitations accordées par les hautes autorités du pays au profit des opérateurs économiques afin de relancer et promouvoir les exportations et augmenter la compétitivité des produits destinés à l'exportation.

"La direction des Douanes œuvre, dans le cadre de l'orientation stratégique, à réaliser une véritable relance économique et à accompagner les opérateurs économiques en les familiarisant avec les facilitations qui garantissent une flexibilité dans le traitement douanier des exportations afin d'accroître la compétitivité de leurs produits et leur diversification", a précisé M. Khaldi, lors d'une rencontre tenue au siège de la wilaya d’Annaba avec des opérateurs économiques activant dans les wilayas: d’Annaba, d'El Tarf et de Souk Ahras, dans le cadre d'une visite de travail dans cette wilaya, à l’issue de visites effectuées dans plusieurs wilayas frontalières de l'extrême Nord-Est du pays.

Il a ajouté qu'en plus des facilitations introduites pour adapter les procédures douanières à l'objectif stratégique lié à la concrétisation du programme de la relance économique et à la flexibilité du système douanier, les mesures de facilitation prises se sont élargies pour inclure facilitations et exonérations dans l’objectif d’améliorer la qualité des produits nationaux et de hisser leur degré de compétitivité.

M. Khaldi a également relevé que tous les indicateurs soulignent l'efficacité de la stratégie globale, mise en place pour réaliser le décollage économique, rappelant que le rôle des opérateurs économiques demeure essentiel afin de diversifier les exportations et promouvoir les revenus hors hydrocarbures.

En réponse aux préoccupations des opérateurs économiques, lors de cette rencontre, le Directeur général des Douanes a assuré que le renforcement de la compétitivité des entreprises algériennes, l’amélioration du climat des affaires et la mise en œuvre des mesures d'accompagnement des opérateurs économiques, constituent aujourd'hui "une des priorités de la performance quotidienne des équipes douanières au niveau des différents points de transit ".

D'autre part, le même responsable a évoqué l'installation de cellules d'écoute pour les opérateurs économiques qui se lancent dans l’exportation et de la mise en place des guichets uniques et d'un guide téléchargeable qui comprend les procédures simplistes liées au processus d'exportation, afin de faciliter la communication entre les opérateurs et le service des Douanes.

Par ailleurs, M. Khaldi, a attesté, en réponse aux préoccupations des intervenants, que "le service des Douanes est soucieux d'assurer le critère de la transparence dans ses relations avec les opérateurs économiques pour protéger l'économie nationale de toute tentatives de fraude et de contrebande".

Le Directeur général des Douanes algériennes a achevé sa visite à Annaba en inspectant les services de la Direction régionale des Douanes.