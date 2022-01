Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab a affirmé jeudi à Alger que le gouvernement avait décidé de remettre les activités minières en tête de ses priorités pour accéder à de nouveaux marchés, relevant l'importance de l'accréditation des laboratoires d'analyse des sciences géologiques.

Dans son allocution d'ouverture des travaux d'une journée d'étude sur l'accréditation du laboratoire des sciences minérales relevant de l'Office national de recherche géologique et minière (ORGM), M. Arkab a indiqué que "l'Etat est déterminé à relancer le secteur minier à travers les nouvelles orientations qui traduisent la relance du secteur pour jouer un rôle plus important dans le développement socioéconomique".

Le ministre a rappelé les efforts du gouvernement visant à ériger le secteur à la hauteur du niveau des capacités géologiques et minières "importantes" pour faire face à la demande croissante sur les matières minières et satisfaire les besoins industriels locaux en matières premières minérales de l'Algérie en vue réduire leur importation et augmenter le taux d'intégration dans les différents domaines industriels.

Le ministre a révélé que le gouvernement avait décidé de remettre les activités minières en tête des priorités pour pouvoir accéder à de nouveaux marchés, étant "le seul garant pour une économie compétitive garantissant un développement responsable et durable".

M. Arkab a indiqué que l’accréditation des laboratoires nationaux de recherche dans le domaine minier augure "de perspectives prometteuses pour la relance de l’industrie dans ce domaine".

Il a appelé l’Office national de la recherche géologique et minière (ORGM) qui constitue "une source pour le développement du secteur", à devenir "un pôle par excellence et à s’acquitter de son rôle pionnier dans les études et les recherches".

Le ministre a relevé également l'importance d'ériger les instances et les laboratoires de nos établissements au niveau escompté à travers les certificats d’accréditation selon les normes internationales comme le certificat ISO-17025 obtenu par le laboratoire de l’ORGM.

Insistant sur l’impératif de suivre cette accréditation pour garantir son maintien et de l’élargir à de nouveaux horizons, M. Arkab a dit être "convaincu que cette réalisation sera un exemple à suivre et ouvrira des perspectives prometteuses pour la relance de l’industrie minière".

Cette journée d’étude s’est déroulée à l’Ecole supérieure d’hôtellerie et de restauration à Alger à l’occasion de l’accréditation du laboratoire des sciences minières relevant de l’ORGM, filiale du groupe industriel minier « Manadjim El Djazair (MANAL)» et est considéré comme le premier institut destiné aux sciences minières à être accrédité en Algérie.