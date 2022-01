Le ministre de la Communication, Mohamed Bouslimani a reçu, jeudi à Alger, l’ambassadeur du royaume hachémite de Jordanie en Algérie, Chaker Attallah El Amouche, avec lequel il a évoqué les relations bilatérales et les voies et moyens de les renforcer, a indiqué un communiqué du ministère.

Lors de leur rencontre qui s’est déroulée au siège du ministère, les deux parties ont passé en revue les relations entre les deux pays et "les voies et moyens de les renforcer davantage dans le domaine médiatique, notamment à travers la formation et l’échange des expériences et des expertises", lit-on dans le communiqué.

Les deux parties ont convenu de "réactiver le projet des mémorandums d’entente et de coopération entre la radio, la télévision et l’Agence Algérie presse service (APS) et leurs homologues jordaniennes à la faveur de la signature d’une série de conventions".

A l’issue de l’audience, "l’ambassadeur jordanien a souhaité la réussite des travaux du sommet arabe prévu mars prochain en Algérie".