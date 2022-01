Le parlementaire mauritanien, Eddah Soheib a affirmé que le président de la République Abdelmadjid Tebboune et son homologue mauritanien Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani avaient veillé, depuis leur élection à la tête de leur pays, à ce que les relations bilatérales soient "un modèle à suivre".

Dans une contribution à l’occasion de sa récente visite en Algérie parmi une délégation parlementaire, M. Soheib a déclaré que "les Présidents Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani et Abdelmadjid Tebboune se sont engagés, depuis leur premier jour au pouvoir, à ce que les relations entre Alger et Nouakchott soient un modèle à suivre".

Exprimant "sa joie d’avoir visité l’Algérie, une visite intervenant après la visite d’Etat effectuée en Algérie par le président de la République mauritanienne à l’invitation de son frère le Président Tebboune, le député mauritanien a indiqué que cette visite "contribuera à hisser et renforcer la coopération et le partenariat entre les deux pays et à raffermir la liaison entre les deux peuples".

Le parlementaire mauritanien a mis en avant que la visite du Président de son pays en Algérie est à même de "contribuer à l’unification de la région et à l’injection du sang neuf dans les veines du rêve maghrébin", rappelant l’appui "inconditionnel des dirigeants des deux pays aux droits du peuple palestinien légitimes notamment celui d’établir un Etat indépendant avec El Qods pour capital".

Evoquant "la profondeur des relations historiques liant les deux pays et peuples", le parlementaire mauritanien a déclaré que "le pays d’un million et demi de chahid est le frère du pays au million de poètes et aux mille minarets, de même que le sang, la religion, la langue, la culture et le voisinage ont grandement contribué à forger et à consolider les relations", a-t-il fait valoir.

Il a rappelé que sa visite en Algérie a été effectuée dans le cadre d’"une délégation de la commission des relations extérieures du parlement mauritanien à l’invitation du parlement algérien".