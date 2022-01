Le ministre de l’Industrie, Ahmed Zeghdar a signé, mercredi, avec le ministre de la Transition énergétique et des énergies renouvelables, Benatou Ziane une décision commune portant exonération des investisseurs participant aux appels d’offres relatifs à la réalisation de centrales solaires photovoltaïques d’une capacité globale de 1.000 mégawatts, de la condition de réalisation d’un projet industriel, indique un communiqué du ministère de l’Industrie.

La décision signée au siège du ministère de l’Industrie intervient "dans le cadre de l’application du programme du Gouvernement visant à développer les énergies renouvelables et à accélérer le rythme de production de 15.000 mégawatts prévues à l’horizon 2035, parallèlement au lancement par le ministère de la Transition énergétique et des énergies renouvelables du premier appel d’offres en faveur des investisseurs pour la réalisation de centrales solaires photovoltaïques d’une capacité de 1.000 mégawatts".

"L’aboutissement dudit projet est décisif pour le parachèvement du programme tracé et l’attractivité d’un plus grand nombre d’investisseurs spécialisés dans le domaine au moindre coût possible", ajoute le communiqué.

Après le progrès accusé dans l’industrie nationale, à la faveur du développement d’unités industrielles locales (publique et privée) pour la fabrication des équipements nécessaires à la réalisation de centrales solaires photovoltaïques, le contenu local a été inclus dans le cahier de charges de l’appel d’offres des investisseurs en vue d’encourager et de promouvoir, voire développer l’industrie locale des énergies renouvelables et la prise en charge des préoccupations des industriels locaux activant dans ce domaine.

Lors de la cérémonie de signature de l'arrêté interministériel, M. Zeghdar a affirmé que cette démarche "s’inscrit dans le cadre de la concrétisation de la coopération commune, à travers un plan d’action exécutif répondant aux aspirations des acteurs des secteurs de l’industrie et des énergies renouvelables pour réaliser les objectifs tracés dans le programme du président de la République qui accorde une grande importance à la rationalisation de la consommation énergétique et la diversification des ressources".

Pour sa part, M. Benatou a salué la coopération et la coordination entre les deux secteurs s’inscrivan t dans le cadre de la convention de coopération signée entre les deux secteurs et au titre de la coopération gouvernementale.