Le directeur général des Douanes algériennes Noureddine Khaldi a affirmé mardi à Tébessa que le corps qu’il dirige «œuvre à faciliter les procédures douanières aux opérateurs économiques pour encourager les échanges commerciaux».

Au cours d’une rencontre avec les opérateurs économiques et investisseurs locaux, tenue au siège de la wilaya au second jour de sa visite, le même responsable a assuré que les services des douanes «offrent assistance et accompagnement à ces investisseurs, ainsi que toutes les facilités leur permettant d’exercer aisément leurs activités d’importation et d’exportation».

Il a également ajouté qu’»en application des instructions des hautes autorités du pays portant encouragement des échanges commerciaux entre l’Algérie, les pays voisins et les pays d’Europe dans le cadre de la nouvelle stratégie et de la nouvelle approche de relance économique, les douanes œuvrent à offrir toutes les facilités aux opérateurs économiques pour engager la relance économique».

Le Directeur général des douanes a assuré que ses services «sont mobilisés à travers l’ensemble du territoire national pour contribuer avec efficacité à la concrétisation de cette orientation économique nouvelle, notamment en matière de promotion des exportations hors hydrocarbures et de la dynamisation des échanges commerciaux dans les zones frontalières».

Les services des douanes, a-t-il ajouté, «veillent à consolider le climat des investissements et des échanges commerciaux en instaurant des procédures simplifiées et en activant les mécanismes de contrôle pour lutter contre la fraude et la contrebande et protéger l’économie nationale».

Dans ce contexte, M. Khaldi a souligné que plusieurs mesures ont été décidées au profit des opérateurs économiques au titre de la loi de finances 2022 dont «la réduction des délais d’admission des marchandises dans les entrepôts de stockage temporaire, la diminution des frais des services logistiques, la facilitation de la prise en charge douanière, l’accélération du traitement des colis postaux et la possibilité de prolonger temporairement les délais de régularisation des véhicules entrant ou sortant du territoire douanier».

Concernant les procédures douanières prises au profit des citoyens, il a fait état de la possibilité d’enregistrer de manière électronique la déclaration de devise pour les voyageurs, la fixation de la valeur des marchandises destinées à l’usage personnel et soumises à la taxe forfaitaire, outre l’assainissement des entrepôts douaniers par le traitement des marchandises saisies avant leur péremption de sorte à préserver l’intérêt du trésor public».

Les mesures ainsi prises par l’administration douanière permettront, a-t-il noté, d’aller de l’avant, de contribuer à la mise en œuvre de la stratégie économique dans le domaine de l’importation et de l’exportation et de favoriser la compétitivité des produits algériens et leur pénétration sur les marchés étrangers.

Présidée par le Directeur général des douanes en présence d’opérateurs économiques et investisseurs de Tébessa et des cadres de la direction régionale des douanes, cette rencontre a permis de débattre des procédures douanières à l’exportation et l’importation et du rayon des douanes.

Auparavant, M. Khaldi a visité l’inspection divisionnaire des douanes de Bir El Ater (Sud de Tébessa) qui supervise les procédures douanières relatives à l’exportation du gaz et des hydrocarbures du Sud du pays vers la Tunisie puis les pays européens.

Il a été relevé, à l’occasion, que l’activité de cette inspection s’est accrue au cours des trois dernières années contribuant au développement de l’économie nationale et à la relance de l’économie à l’échelle locale et nationale.

Le responsable des Douanes algériennes avait affirmé, dans un point de presse animé au poste frontalier de Bouchebka au premier jour de sa visite dans la wilaya, que le corps constitué qu’il dirige «guette toutes tentatives de contrebande rongeant l’économie nationale».