La Confédération africaine de football (CAF) a fixée à 80% de la capacité des enceintes pour les matches du Cameroun (pays hôte) et 60% pour les autres équipes dans le cadre du protocole sanitaire adopté à l'occasion de la Coupe d'Afrique des nations prévue du 9 janvier au 6 février prochain.

Pour les matchs des Lions Indomptables du Cameroun lors de la CAN 2021, il sera appliqué une jauge de 80% de la capacité totale du stade accueillant la rencontre.

Quant aux autres matchs en dehors du pays organisateurs, une jauge de 60% de la capacité est applicable, selon une correspondance adressée par Véron Omba-Mossengo, secrétaire général de la CAF aux différentes équipes qualifiées pour la CAN 2021.

Cette mesure fait partie intégrante du protocole sanitaire dévoilé en décembre 2021 par la CAF, le ministère camerounais des sports et la Fecafoot.

Il s'agit pour les supporters d'être vacciné et de détenir un test négatif à la covid-19 pour accéder aux différents stades.

La mesure concernant les jauges est une suite logique du protocole sanitaire.

L’objectif pour le COCAN et la CAF est d'empêc her que la CAN soit un vecteur de propagation du coronavirus dans un pays où la pandémie est largement maîtrisée selon le ministère de la santé.

Pour rappel, la compétition se déroulera dans six stades de cinq villes camerounaises.