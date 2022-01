La wilaya de Sidi Bel-Abbes a enregistré la vaccination de 205.000 citoyens contre la Covid-19 (première et deuxième injection ) et ce, depuis le début de la campagne de vaccination nationale, a-t-on appris mercredi auprès de la direction de la santé et de la population( DSP).

Le chef de service prévention à la DSP, Djamel Lamara a indiqué que cette opération de vaccination, qui se poursuit, est menée de pair avec de multiples campagnes de sensibilisation, pour vacciner le plus grand nombre de citoyens suite à l’enregistrement, ces derniers jours, d’une hausse des cas de contaminations. Le vaccin est disponible au niveau de l'ensemble des établissements de santé, a-t-il assuré, faisant observer que la wilaya a encore réceptionné 10 000 doses de vaccin au début janvier en cours au niveau au centre régional de lutte contre le cancer et le centre hospitalo-universitaire "Abdelkader Hassani".

En ce qui concerne l’opération de vaccination destinée au secteur de l’éducation, la direction de l’éducation a révélé, pour sa part, que le nombre de fonctionnaires vaccinés au niveau des unités de dépistage et suivi (UDS) se trouvant dans les différents établissements éducatifs dépasse les 1.600 fonctionnaires alors que le nombre de fonctionnaires vaccinés au niveau des les établissements de santé est de plus de 4.000 travailleurs, relevant que le taux de vaccination au secteur a atteint près de 25 %.

Dans le cadre du renforcement de l’opération de vaccination relative au secteur de l’éducation, la même source a affirmé que le vaccin est disponible au niveau de 42 unités de dépistage et de suivi (UDS), de même que 20 véhicules mobiles au profit des établissements non pourvus d’UDS, faisant savoir que l’opération de vaccination, menée en coordination avec la direction de la santé et de la population, se poursuit.