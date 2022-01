Le médiateur de la République, Brahim Merad, a affirmé mardi à Bordj Bou Arreridj que 28.498 emplois ont été créés à travers le pays dans le sillage de la mise en œuvre des décisions de lever les entraves devant les investisseurs. Dans une déclaration à la presse durant sa visite de travail dans la wilaya, le même responsable indiqué que «suite aux instructions du président de la République Abdelmadjid Tebboune concernant l’aplanissement des entraves devant les investisseurs, des autorisations d’exploitation ont été accordées à près de 462 projets d’investissement à l’arrêt leur permettant à 399 d’entre eux dont les travaux étaient terminés d’entrer en activité générant 28.498 postes d’emplois». M. Merad a ajouté que sa visite à la wilaya de Bordj Bou Arreridj s’inscrit dans le cadre de la stratégie engagée par le président de la République pour «favoriser la dynamique économique au travers de l’élimination des entraves devant les usines existantes les empêchant de contribuer à la production nationale et de l’appui à l’achèvement des projets en cours de réalisation où à l’arrêt pour un e raison ou une autre afin de dynamiser le marché de l’emploi».

Le médiateur de la République a visité la zone d’activité de Bordj Bou Arreridj où il a inspecté une unité industrielle de fabrication de confiseries et produits alimentaires et a octroyé à son propriétaire l’autorisation d’exploitation.

Il a également visité dans la zone industrielle Mechta Fatima dans la commune d’El-Hammadia une unité de production de produits d’emballage et une autre de production de céramique dans la commune El Ach qu’il a qualifié de modèle en matière de création d’emplois pour les jeunes de la région. Il a également inspecté une unité de production de chlore et y a donné le coup d’envoi d’une opération d’exportation d’une cargaison de 200 tonnes vers la Tunisie et la Libye. La visite du médiateur de la République a été une occasion d’écouter les préoccupations des investisseurs.