L'industrie pharmaceutique indienne devrait croître de 9 à 11% au cours de l'exercice 2022, a indiqué mardi l'agence de notation indienne, ICRA. Cette croissance est attribuée notamment à l'amélioration de la demande de produits non-Covid en plus des lancements de nouveaux produits, de la dépréciation de la roupie et de l'élargissement de la couverture du marché, explique la même source.

Les perspectives du secteur pharmaceutique restent «stables» grâce à une croissance saine des revenus et devraient rester positives malgré des dépenses en capital et des dépenses de R&,D plus élevées, fait observer l'ICRA.

Alors que la pandémie de Covid-19 continue de faire ravage à travers le monde, l'industrie pharmaceutique indienne s'est imposée en force et a pu maintenir des chaînes d'approvisionnement même durant les périodes de confinement. Selon les statistiques officielles, l'Inde contribue à 60% de la production mondiale de vaccins et fournit plus de 43% des médicaments génériques utilisés dans le monde.