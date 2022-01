La capitale chinoise Pékin a réussi à atteindre la norme nationale de bonne qualité de l'air, ont déclaré mardi les autorités locales.

La concentration moyenne des PM2,5 dans la ville était de 33 microgrammes par mètre cube en 2021, soit le niveau le plus bas depuis le début des relevés en 2013, a déclaré le directeur adjoint du bureau municipal de l'écologie et de l'environnement de Pékin, Yu Jianhua, lors d'une conférence de presse.

Les données des PM2,5 mesurent les particules en suspension dans l'air d'un diamètre égal ou inférieur à 2,5 micromètres qui peuvent pénétrer profondément dans les poumons.

La capitale chinoise a également vu sa concentration moyenne d'ozone diminuer à 149 microgrammes par mètre cube en 2021.

Il s'agit de la première fois que les données des PM2,5 et de l'ozone de la ville ont atteint simultanément la norme nationale de niveau II. Selon M. Yu, les concentrations moyennes de PM10, de dioxyde d'azote et de dioxyde de soufre à Pékin étaient respectivement de 55, 26 et 3 microgrammes par mètre cube l'année dernière.

La ville a connu 288 jours de bonne qualité de l'air en 2021, soi t 112 jours de plus qu'en 2013, et seulement huit jours de forte pollution de l'air.