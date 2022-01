Dix personnes sont mortes dans le naufrage d'un bateau qui transportait des personnes se rendant à des funérailles dans l'archipel de Zanzibar, dans l'océan Indien, a annoncé mercredi la police.

Quinze autres personnes ont été secourues après le naufrage qui s'est produit mardi, et des secouristes étaient toujours mercredi à la recherche d'éventuels disparus. «Les opérations de sauvetage se poursuivent jusqu'à ce que nous soyons certains que toutes les personnes ont été extraites de l'eau. Il n'y avait pas de manifeste dans le bateau, et nous ne savons donc pas combien de personnes se trouvaient à bord», a déclaré le chef de la police locale, Richard Mchomvu.

L'accident s'est produit à la suite d'un problème mécanique alors que le bateau transportait des passagers depuis Chakechake sur l'île de Pemba jusqu' à l'îlot de Kisiwa Panza, a-t-il ajouté.

Un habitant de Pemba, Ali Kombo, a déclaré qu'il soupçonnait que la surcharge du bateau pouvait être la cause de l'accident.

«L'océan était calme hier, sans vagues ni vents forts.

L'opérateur a probablement surchargé le bateau avec du monde à son bord», a-t-il décla ré.