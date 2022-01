M. Merouane Chabane a été installé, mardi, dans ses nouvelles fonctions de directeur général de l'Agence nationale pour la promotion et la rationalisation de l'utilisation de l'énergie (APRUE), a indiqué le ministère de la Transition énergétique et des énergies renouvelables.

«Le ministre de la Transition énergétique et des énergies renouvelables, Pr. Benatou Ziane a présidé la cérémonie d'installation de M. Merouane Chabane dans ses nouvelles fonctions de directeur général de l'APRUE», lit-on sur la page facebook du ministère.