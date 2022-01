Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig a effectué, mardi, à Alger, une visite de terrain au cours de laquelle il a inspecté les «grandes» quantités d'huile de table qui étaient distribuées dans la capitale.

«La visite s'inscrit dans le cadre du suivi de l'approvisionnement du marché en denrées alimentaires de base et de large consommation», a indiqué un communiqué du ministère. Au cours de cette visite, «M. Rezig a inspecté l'unité de stockage et de distribution du Groupe Cevital à Semar, ainsi qu'un Groupe privé de distribution en gros de produits de base, où de grandes quantités d'huile de table ont été constatées et qui ont été distribuées au niveau d’Alger», ajoute la même source.