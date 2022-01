Une course régionale de cyclisme jeunes catégories, aura lieu samedi prochain à Sidi Bel-Abbes, a-t-on appris mardi auprès des organisateurs. Cette compétition de la petite reine, organisée par la Fédération algérienne avec le concours de la ligue de cyclisme de la wilaya de Sidi Bel-Abbes, verra la participation de plus de 100 jeunes coureurs écoles, benjamins, minimes, cadets et juniors de différents clubs représentant huit ligues de wilayas de l’Ouest du pays.

Cette course régionale se déroulera sur un circuit fermé de 3,2 kilomètres a proximité du lac de Sidi M'Hamed Ben Ali dans la commune d’Ain Trid, situé à 1,7 km au nord de la ville de Sidi Bel-Abbes. Les écoles devront parcourir cette distance en un tour, les Benjamins 3 fois, les minimes en 6 tours, les cadets 10 fois et les juniors 15 tours, a-t-on fait savoir. Cette course de la petite reine s'inscrit dans le cadre de l'application du programme du calendrier régional.