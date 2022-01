Le prisonnier palestinien Hicham Abou Hawash a mis fin mardi soir à 141 jours de grève de la faim pour protester contre sa détention en Israël à l'issue d'un accord favorisant sa libération fin février, selon son avocat.

«Il a accepté de finir sa grève de la faim. Il a bu du thé il y a une dizaine de minutes et tout va bien», a déclaré tard mardi soir son avocat Jawad Boulos, qui lui a rendu visite à l'hôpital israélien où il reste sous surveillance.

Selon l'accord obtenu entre responsables palestiniens et israéliens, M. Abou Hawash sera libéré le 26 février, date de la fin de sa détention administrative de six mois qui ne sera pas reconduite, a indiqué M. Boulos, évoquant une «victoire» pour l'homme, dont la famille célébrait la future libération dans le village de Doura, en Cisjordanie occupée. Agé de 40 ans, M. Abou Hawash, un membre du groupe armé palestinien du Jihad islamique et soupçonné d'être lié à des attaques contre l'entité sioniste, avait commencé sa grève de la faim en août dernier pour protester contre sa détention sans inculpation ou procès depuis octobre 2020. Ce père de cinq enfa nts, au visage émacié recouvert d'une épaisse barbe, fait l'objet d'une détention administrative, mesure permettant aux autorités israéliennes de détenir sans charge une personne pour une période de six mois renouvelable.

Le week-end dernier, les équipes médicales qui lui ont rendu visite l'ont trouvé dans un «état critique», avait alors indiqué le Comité international de la Croix-Rouge (CIRC) qui s'était dit «préoccupé par les conséquences irréversibles pour sa santé et sa possible mort tragique». «Sa situation est très dangereuse (..) il ne parvient plus du tout à parler et n'est plus conscient de ce qui se passe autour de lui. Même s'il met fin à sa grève, il aura de graves problèmes de santé», a déclaré dimanche Aïsha Hrebat, épouse de M. Abou Hawash. L'Autorité palestinienne, qui siège en Cisjordanie occupée, avait demandé sa libération «immédiate», alors que les mouvements islamistes palestiniens du Hamas et du Jihad Islamique avaient menacé l'entité sioniste de représailles si M. Abou Hawash mourrait en détention. Selon le Club des prisonniers palestiniens, organisation civile de défense des détenus des Territoires écroués en Israël, cette grève de la faim est l'une des plus longues jamais menée par un Palestinien.