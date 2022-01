La Russie a appelé mercredi au «dialogue» au Kazakhstan, ex-république soviétique où des troubles sans précédent ont éclaté en raison d'une augmentation des prix du gaz dans ce pays d'Asie centrale.

«Nous suivons attentivement les événements dans le pays voisin et frère», a indiqué le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué.

«Nous sommes favorables à une solution pacifique à tous les problèmes dans le cadre légal et constitutionnel et par le dialogue, et non par des émeutes de rue et la violation des lois», a-t-il ajouté.

Le ministère russe des Affaires étrangères a exprimé l'espoir de voir «un retour à la normale le plus rapidement possible de la situation dans le pays, avec lequel la Russie est liée par des relations de partenariat stratégique et d'alliance ainsi que par des contacts fraternels et humains».

Les troubles qui ont éclaté dimanche dans une ville de province au Kazakhstan se sont étendus dans la nuit de mardi à mercredi à la capitale économique, Almaty, où près de 5.000 personnes ont été dispersées par la police.